مليون تذكرة مباعة للسينما السعودية في عام

جدة ـ البلاد

أظهرت إحصائية رسمية نقلتها صحفية “إندبندنت عربية” عن هيئة الإعلام المرئي والمسموع بِيع أكثر من مليون تذكرة خلال عام واحد، من انطلاق دور عرض السينما بالمملكة.

ويدل هذا الرقم على وجود إقبال كبير من قبل السعوديين على هذا المنشط الترفيهي المهم على الرغم من أن انطلاق دور العرض السينمائي بدأ في العام 2018، وبصالتي عرض فقط.

وتسعى هيئة الإعلام المرئي والمسموع إلى الوصول إلى 80 دارا للسينما تحتوي على 700 شاشة عرض، بنهاية عام 2020.

وبلغ عدد المقاعد عام 2018 بصالات السينما في المملكة 973 مقعدا، وسيرتفع بنهاية العام الجاري إلى 12133 مقعدا في 27 دارا للعرض.

أما في عام 2020، سيبلغ عدد المقاعد 30 ألفا في جميع صالات السينما بمناطق المملكة الـ13، بحسب الهيئة.