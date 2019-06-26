“مدني جدة” يخمد حريقاً اندلع في مصنع مهجور

جدة : ياسر بن يوسف
باشرت فرق الدفاع المدني ببحره هذا اليوم الاربعاء حادث حريق بمصنع مهجور.
وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغ يفيد عن وقوع حريق داخل مصنع
وأضاف :”على الفور جرى تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ والسلالم والمعدات المساندة و بالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في مصنع مهجور كان يستخدم لصناعة الثلج تبلغ مساحته 20م في 20م يحتوي على خردوات وبعض المخالفات
وتابع : “تمت المباشرة من قبل الفرق واحتواء الحادث والسيطرة عليه وأخماده تماما والقيام بعمليات التبريد والتأكد من عدم وجود أشخاص في الموقع ولم تسجل حالات إصابات .