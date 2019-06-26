“مدني جدة” يخمد حريقاً اندلع في مصنع مهجور

جدة : ياسر بن يوسف

باشرت فرق الدفاع المدني ببحره هذا اليوم الاربعاء حادث حريق بمصنع مهجور.

‏وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغ يفيد عن وقوع حريق داخل مصنع

وأضاف :”على الفور جرى تحريك ‏فرق الإطفاء والإنقاذ والسلالم والمعدات المساندة و بالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في مصنع مهجور كان يستخدم لصناعة الثلج تبلغ مساحته 20م في 20م يحتوي على خردوات وبعض المخالفات

وتابع : “تمت المباشرة من قبل الفرق واحتواء الحادث والسيطرة عليه وأخماده تماما والقيام بعمليات التبريد والتأكد من عدم وجود أشخاص في الموقع ولم تسجل حالات إصابات .