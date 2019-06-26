ثلاثة سعوديين في بينالي “بينالسور

” الرياض ــ البلاد

بدعم من وزارة الثقافة، يشارك ثلاثة فنانين سعوديين في بينالي بينالسور للفن المعاصر الذي سينطلق الخميس المقبل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس ويستمر حتى شهر نوفمبر المقبل، متنقّلاً عبر القارات الخمس انطلاقاً من أمريكا الجنوبية، على أن يكون ختامه في جامعة طوكيو للفنون، ومن المقرر أن يزور البينالي المملكة لأول مرة في أكتوبر المقبل في بادرة نوعية تؤكد حضور الفن السعودي كجزءاً رئيساً من حركة الفن العالمي.

ومن بين أكثر من 5000 فنان مرشح من جميع دول العالم تاتي مشاركة الفنانيين السعوديين، وهم فاطمة البنوي وأيمن زيداني وفيصل سمرة, جيث جرى قبولهم من قِبل منظمي البينالي ، وهم يعبرون عن اتجاهات جديدة في الفن السعودي المعاصر، وتحمل أعمالهم المشاركة في البينالي سمات التجديد والابتكار مع التعبير الصادق عن هوية المجتمع وأفكاره، في توجه يلتقي مع أهداف وزارة الثقافة الرامية إلى مواكبة الجديد مع التمسك بهوية وأصالة الثقافة السعودية.

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة عبد الكريم الحميد أن حضور الفنانين السعوديين في بينالي بينالسور لأول مرة يوضح التطور السريع في قطاع الثقافة في المملكة ومكانة الفنان السعودي على الصعيد الدولي.