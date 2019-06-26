تواصل الرفض الدولي لاستهداف مطار أبها

واشنطن: هجوم غير مقبول

•• أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية باسم وزير الخارجية مايك بومبيو، إن الحوثيين المدعومين من إيران شنو هجومًا بطائرة بدون طيار على مطار أبها الدولي للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، وأن التقارير الأولية تشير إلى مقتل شخص وإصابة (21) آخرين، مشدداً بأن هذه الهجمات المدعومة من إيران غير مقبولة، وهي أكثر استنكارًا لأنها تستهدف المدنيين الأبرياء. فرنسا: تؤكد تضامنها مع المملكة

•• نددت فرنسا بالهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وجددت فرنسا في بيانها على موقع وزارة خارجيتها، تضامنها مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تمس أمن أراضيها ومواطنيها، معربةً عن تعازيها لعائلة الضحية وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. باكستان : نقف مع المملكة

•• أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن باكستان تكرر دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسيادة أراضيها.

السودان : جريمة حرب

•• أدانت السودان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وعدّت وزارة الخارجية السودانية في بيان استهداف مطار مدني يستخدمه آلاف المدنيين يوميًا، هو جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وتهديد مباشر لسلامة المدنيين. وأضاف البيان أن استهداف استقرار وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة وللسلم والأمن الدوليين.