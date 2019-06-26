بالصور.. أشهر 5 أساطير أرعبت اليابان بلد التكنولوجيا

خاص البلاد – نرمين عباس

لليابان حضارة ضاربة في عمق التاريخ، إذ تمتد تواريخ الأساطير اليابانية إلي آلاف السنوات

وبالرغم من التطور التكنولوجي الياباني الذي يسبق الكثيرين إلا أن هناك بعض الأساطير التي لم تستطع التكنولوجيا الحديثة القضاء عليها داخل عقول اليابانيين

نستعرض لكم بالصور بعضاً من أبرز 5 أساطير أرعبت اليابانيون أصحاب بلاد التكنولوجيا وحيرت العالم معهم عبر القرون

1- أسطورة كوشيساكي أونا أو ذات الفم الممزق

تحكي الأسطورة قصة مرأة جميلة قُتلت ذبحاً علي يد زوجها ظناً منه أنها تخونه

حيث قام الزوج أولاً بقطع فمها من الأذن إلي الأذن ثم سألها “هل تعتقدين الأن أنكِ جميلة؟!)، ثم قام بقتلها وتقطيع جثتها

وتحكي الأسطورة أن المرأة تعود لتظهر من جديد بروح شريرة لتنتقم من كل رجل، فتسير ليلاً واضعة كمامة علي فمها ثم تقترب من أي رجل وتسأله (هل تعتقد أنني جميلة؟؟)

فعندما يجيبها بـ “نعم” تنزع كمامتها وتكرر سؤالها، وإذا أجاب بـ “لا”، تقوم بقطع فمه من الأذن للأذن، وإذا أجاب بـ “نعم” تتركه حتي يذهب إلي منزله ثم تتبعه وتقتله علي عتبة الباب!

وفي العام 1979 إنتشرت شائعة هزت أرجاء اليابان بعد توارد أنباء عن مشاهدة كوشيساكي أونا وهي تتصيد الأطفال

وفي العام 2007 حاول أحد المحققين البحث في سجلات الوفيات القديمة التي تعود إلي أواخر السبعينات عن امرأة تطارد أطفالاً ثم تقتلهم لكنه سريعاً ما لقي حتفه بعد أن صدمته سيارة مجهولة!

وتحولت أسطورة كوشيساكي أونا إلي مادة خصبة لتناول قصتها في العديد من الأفلام الخيالية والرسوم المتحركة اليابانية

2- أسطورة تيكي تيكي

تحكي الأسطورة قصة مراهقاً عادياً دفعه شخص ما أمام مسار القطار ليلقي مصرعه عندما تحرك القطار تاركاً أياه مقصوماً نصفين، ليعود تيكي فيما بعد بروح شريرة لينتقم لموتته

تقول الأسطورة أن تيكي يظهر في المساء فقط حاملاً منجلاً وزاحفاً علي يديه متربصاً لضحيته في الظلام الدامس

وعندما يري ضحيته يسرع بالزحف ناحيته ويقوم بشطره إلي نصفين، وأطلق اليابانيون إسم تيكي تيكي علي الأسطورة لأنها تصدر هذا الصوت عندما تزحف!

3- أسطورة أمازكي بابا

يعود تاريخ الأسطورة لبعد الحرب العالمية الثانية، وتحكي قصة سيدة تدعي أمازكي بابا تسير ليلاً بملابس ملطخة بالدماء لتطرق الأبواب وتطلب من سكان المنزل شراب “الساكي” وهو شراب ياباني

فإن قام سكان المنزل بإعطائها المشروب تتركهم ينعمون بالسلام

وعندما يرفض سكان المنزل إعطاء أمازكي بابا شراب الساكي الذي طلبته منهم فستقوم بإلقاء لعنة علي صاحب المنزل وعائلته حتي الموت!

4- أسطورة فانيوري

تحكي الأسطورة قصة فتاة تعرضت لإغتصاب بشع علي يد مجموعة من البحارة ثم قتلوها غرقاً في البحر

وتحكي الأسطورة اليابانية أن روح الفتاة قد عادت من جديد للأنتقام، عن طريق مهاجمة السفن بالبحر وترويع الصيادين المحليين

ويعتقد اليابانيون أن روح فانيوري وعودتها للإنتقام هي السبب وراء العديد من حوادث غرق السفن الغامضة وعدد الوفيات الغير مبرر لقراصنة البحر!

5- أسطورة هانكو سان

تحكي الأسطورة قصة فتاة صغيرة تسكن الكابينة الثالثة من مراحيض المياه الخاصة بالفتيات بالمدارس الإبتدائية، مرتدية زياً أحمر وصاحبة وجه شاحب

وتقول الأسطورة أن هانكو سان هي روح للطالبة الصغيرة التي إنتحرت بسبب تعرضها الدائم للإضطهاد والتنمر من زميلاتها

وتتميز روح هانكو سان بزوج من العيون البراقة القاسية التي ترعب أي شخص ينظر إليها

وعندما تدخل الفتيات الكابينة الثالثة من الحمام يجب قبل الدخول طرق الباب أولاً ثم يسألن “هانكو، هل أنتي هنا؟!” فإذا قالت “نعم” يجب أن تهرب الفتاة فوراً قبل أن تسحبها هانكو سان إلي الداخل لقتلها