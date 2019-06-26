استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر “لأسباب انضباطية”

القاهرة : وكالات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب الأول المشارك حاليا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19يوليو المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) :”قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.”

وأضاف البيان “ومن المقرر أن يستكمل المنتخب المصري بطولة الأمم الأفريقية ب 22 لاعبا.”