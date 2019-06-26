أول مزاد عالمي بجدة التاريخية

جدة ــ البلاد

يحتضن بيت نصيف التاريخي بجدة البلد أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة، تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع “دار كريستيز” العالمية للمزادات الفنية.

ويحمل المزاد عنوان “الفن للبلد” وسيشارك فيه أكثر من 40 عملاً فنياً لفنانين سعوديين وعرب، وسيعود ريعه لتأسيس متحف خاص بتاريخ جدة البلد، ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وستتولى “دار كريستيز” إدارة عمليات بيع لوحات المزاد وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبالشكل الذي يحقق أهداف وزارة الثقافة والمتمثلة في نقل المفهوم الصحيح للمزادات الفنية إلى السوق الفنية السعودية الواعدة، ورفع معايير السوق المحلية إلى المستوى العالمي،

وتنظيم آلياتها وأطرها الاستثمارية بما يضمن تطوير المجال الفني وازدهاره، وذلك بوصف المزادات الفنية ركيزة استثمارية أساسية في هذه الصناعة تخدم الفنان والمستثمر على حد سواء.