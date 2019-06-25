1,7 مليون متر للاستثمار في الدمام

الدمام-حمود الزهراني

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح عدد من المواقع للاستثمار في الأنشطة الترفيهية والرياضية في حاضرة الدمام، بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي مليون وسبعمائة ألف متر مربع، وذلك ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية المطروحة في مختلف الأنشطة ومختلف مدن ومحافظات المنطقة

وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير أن وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات في الأمانة المنطقة الشرقية طرحت 70 فرصة استثمار في حاضرة الدمام، متنوعة الأنشطة، لتنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا وخدميًا،

من بينها 10فرص استثمارية في مجال الترفيه والرياضة بمساحات مختلفة ومواقع مميزة بمساحة إجمالية 1,692,563 متر مربع والتي تنوعت ما بين إقامة مراكز رياضية ومدينة مائية ومرسى قوارب ونادي بحري بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي وأنشطة سكنية.