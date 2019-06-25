فرنسا تحذر إيران من انتهاك الاتفاق النووي

باريس : وكالات

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إيران ، اليوم الثلاثاء، من أن انتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون خطأ جسيماً، مضيفاً أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تسعى لأن تدرك طهران أن انتهاكه ليس من مصلحتها.

وقال لأعضاء في البرلمان إن “أي انتهاك من جانب إيران سيكون خطأ جسيماً، ورداً سيئاً على الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة”.

وأضاف أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسعى جاهدة كي تدرك إيران أنه ليس من مصلحتها خرق التزاماتها في الاتفاق النووي، وأن الأوروبيين يعملون معاً لمنع تصعيد الأزمة.