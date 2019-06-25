رونالدو يدفع بقشيش (20ألف يورو) بأحد فنادق اليونان.. والسبب

قالت وسائل إعلام إن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، دفع مبلغًا كبيرًا كإكرامية لعمال لفندق ويستن ريوسورت.

ويقضي رونالدو إجازته الصيفية في اليونان هذا العام رفقة أسرته، وقد دفع مبلغ 20 ألف يورو إلى عمال الفندق.

وحرص رونالدو، بطل دوري الأمم الأوروبية، على إكرام العمال الموجودين بالفندق بهذا المبلغ لما قدموه من خدمة كبيرة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” إن رونالدو كافأ العمال على إبعادهم للجماهير التي رغبت بالتقاط الصور معه بين الحين والأخر.

نجم نادي يوفنتوس الإيطالي علل مبلغ الـ 20 ألف يورو بأن العمال يستحقونه لما فعلوه من أجل راحته وراحة أسرته.

ويعاني رونالدو، الذي يقضي إجازته الصيفية للعام الثاني تواليًا باليونان، من المشجعين المتطفلين وما يعرفون بإسم “باباراتزي”.

وقال التقرير الصادر من الصحيفة الإنجليزية، إن الليلة الواحدة في الفندق كلفت نجم يوفنتوس ما يربو على 7 الآف يورو.

وهو فندق يقع في منتجع كوستا نافارينو ويتميز بإطلالة رائعة على البحر الأيوني، إضافة إلى حمامات السباحة الفردية وملاعب الجولف.

وقد نزل رونالدو بالفندق رفقة صديقته جورجينا رودريجيز وأبناءه الأربعة، على رأسهم رونالدو جونيو لاعب براعم يوفنتوس.

وبجانب جونيور (9 أعوام)، يوجد التؤام إيفا ماريا وماتيو بعمر عامين، والطفل الرضيع الانا ويبلغ من العمر عامًا واحدًا.

وقدم رونالدو موسمًا جيدًا للغاية، إذ أحرز لقب الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي رفقة يوفنتوس، وجائزة لاعب العام في إيطاليا.

كما قاد منتخب بلاده البرتغال إلى تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى على الإطلاق.