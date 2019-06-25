خالد بن سلمان: القبض على زعيم «داعش» باليمن يؤكد نجاحات أبطالنا

البلاد : متابعات

أعرب نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن اعتزازه بقدرات الجيش السعودي الذي نجح في القبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي باليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في “تويتر” إن العملية التي قام بها “جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن”.

وأضاف نائب وزير الدفاع أن “ولي العهد قال (سندمر التطرف)، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا”.

وتابع: «عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع».