ترسية استيراد 900 ألف طن شعير

الرياض – البلاد

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد 900 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية “باستثناء كندا”، التي تمثل الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2019م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس ،أنه تم دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها 13 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت ترسيتها على عدد 8 شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة،

وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 12 شحنة كميتها 720 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 3 شحنات كميتها 180 ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة “أغسطس – أكتوبر2019م.

وقال إن ترسية الدفعة الثالثة من الشعير المستورد يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، وبهذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي نحو 2.5 مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني.