بوجبا على مشارف مغادرة مانشستر يونايتد والانتقال لريال مدريد

ريال مدريد هو حلم بوجبا منذ الطفولة..

يُصر الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الرحيل عن صفوف الشياطين الحمُر، في سوق الانتقالات الصيفي. ريال مدريد

بوجبا خرج في تصريحات في وقتٍ سابق، وأكد أنه يريد خوض تحدي جديد، وسط شائعات تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة “مترو” الإنجليزية، فإن بوجبا قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد بشكل علني، رُغم تمسك النادي به.

وأوضحت الصحيفة أنّ قرار بوجبا دفع النادي لاتخاذ قرارًا بتجديد اهتمامه بالتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ التعاقد مع سانشو سيكلف يونايتد حوالي 100 مليون يورو، وسيمول الصفقة من أموال بيع بوجبا.

وارتبط إسم بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما أعلن في وقت سابق أنه يريد اللعب بالبرنابيو، ثم تصريحات المدرب زيدان برغبته في التعاقد مع اللاعب.

وطلب زيدان من إدارة ريال مدريد التحرك نحو ضم مواطنه حيث يرى أنّ بطل العالم 2018، يتمتع بالقيادة والشخصية فضلًا عن جوته وتعطشه لتحقيق الألقاب.

ومن ناحية أخرى ارتبط صاحب الـ”26″ عامًا بالعودة إلى صفوف فريقه القديم يوفنتوس الإيطالي، والذي يهدف لتقويه صفوفه بالشكل الأمثل.

حيث زعمت تقارير صحفية أنّ بوجبا تواصل مع الإيطالي “ماوريسيو ساري” المدير الفني الجديد للسيدة العجوز، وأخبره بأنه يريد العودة.

وسبق لبوجبا أن تقمص ألوان يوفنتوس لأربعة مواسم من 2012: 2016، حيث تألق وبزغ نجمه بشدة حاصدًا كل البطولات المحلية.

وخاض بوجبا 47 مباراة مع الشياطين الحمُر بمختلف المسابقات بالموسم المنقضي، وتمكن من إحراز 16 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.