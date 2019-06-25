انهيار مبنى تحت الإنشاء يودي بحياة مقيمين في ينبع

ينبع : البلاد

أدَّى حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بحي البندر بمحافظة ينبع، إلى وفاة مصري وباكستاني وإصابة آخر، بعد انتشالهم من تحت الأنقاض، بعدما استمرّت الجهود منذ عصر أمس الإثنين؛ حتى ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني، في بيانٍ له، إنَّه ورد بلاغٌ في الثالثة من عصر أمس الإثنين، بانهيار مبنى تحت الإنشاء مكون من دورين وملحق مقام من الكمرات الحديدية، والحوائط الخرسانية الحاملة، ومسقوف من الزنك والخرسانة المسلحة بحي البندر.

وأدّى الحادث، حسب الجهني، إلى احتجاز ثلاثة عمال أسفل أنقاض المبنى المنهار، وتم توجيه فرق الدفاع المدني وفرقة التدخُّل في حوادث الانهيارات، وفرقة مساندة من إدارة بدر للموقع، تساندها فرق من بلدية ينبع والأمن الصناعي بالهيئة الملكية بينبع، ووزارة الصحة والهلال الأحمر والمرور، والدوريات الأمنية وبعض الشركات الصناعية.

وأوضح المتحدث، أنّ الفرق عملت على إزالة الأنقاض وقص الكمرات الحديدية، وتم إخراج شخص مصاب مباشرة «باكستاني الجنسية»، وتمَّ نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى ينبع العام، وعند الساعة الثامنة والنصف مساءً تم العثور على أحد المحتجزين، بعد إزالة جزء من الأنقاض متوفى باكستاني الجنسية، يبلغ من العمر 46 عامًا.

كما تمت عملية البحث ورفع الأنقاض عن الشخص الثالث، الذي كان محتجزًا تحت الأنقاض، وتم إخراجه عند الساعة الثانية من فجر اليوم متوفى، ويحمل الجنسية المصرية .

وأشار الجهني، إلى أنّه جرى تأمين السلامة في الموقع، كما تم الرفع لمحافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بطلب تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات الاختصاص للبدء في إجراءات التحقيق وتسليم الموقع.