الكونغو يستعد لمواجهة مصر غدًا على ملعب المقاولون العرب

وصل اليوم الثلاثاء منتخب الكونغو الديمقراطية، إلى الملعب الفرعي الخاص بنادي المقاولون العرب من أجل الاستعداد إلى خوض تمرينه الأخير، ويأتي ذلك في ظل استعداد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة المنتخب المصري يوم غد الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019.

مباراة الكونغو الديمقراطية ومصر

وعلى جانب آخر ينتهي اليوم المنتخب المصري من تدريباته تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، من استاد الكلية الحربية في ظل استعداده لمباراته مع الكونغو الديمقراطية، والتي من المقرر أن تقام الساعة العاشرة من مساء يوم غد الأربعاء.

ومن الجدير بالذكر أن مواجهة كل من المنتخب المصري ومنتخب الكونغو الديمقراطية يأتي ضمن فعاليات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019.

كما يذكر أن منتخب الكونغو الديمقراطية كان قد خسر المباراة الأولى له أثناء مواجهته منتخب أوغندا، يوم السبت الموافق 22 يونيو 2019، على استاد القاهرة، وذلك بهدفين مقابل لا شئ لأوغندا.

بينما قد نجح المنتخب المصري التغلب على منتخب زيمبايوي في مباراته الأولى، والتي قد أقيمت على ملعب استاد القاهرة، يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019، بتسجيل هدف مقابل لاشئ للمنتخب المصري في مباراة الافتتاح.

بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

وتجدر الإشارة إلى لكون بطولة الأمم الإفريقية 2019، تقام بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف أنحاء إفريقيا، تم تقسيمهم على 6 مجموعات للمرة الأولى، بعدما كانت تقام بطولة أمم إفريقيا بمشاركة 16 منتخب فقط، كان يتم تقسيمهم على 4 مجموعات فقط.

ويأتي كل من منتخب الكونغو الديمقراطية، ومنتخب مصر ضمن المجموعة الأولى من بطولة الأمم الإفريقية، وينضم إليهما كل من منتخب أوغندا بالإضافة إلى منتخب زيمباوي.

ترتيب المجموعة الأولى في أمم إفريقيا

تحتل أوغندا المرتبة الأولى حتى الآن وذلك برصيد 3 نقاط، بعد إحرازها هدفين في مباراتها ضد الكونغو الديمقراطية، بينما يأتي المنتخب المصري في المركز الثاني بعد نجاحه في الحصول على 3 نقاط أيضًا، وذلك من خلال هدف وحيد في مباراته ضد زيمبابوي، بينما يأتي كل من منتخب زيمبابوي ومنتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث والرابع على التوالي بدون أي رصيد من النقاط.