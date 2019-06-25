“الشورى” يوافق على تعديل نظام السوق المالية

البلاد-متابعات

وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء في جلسته العادية التاسعة والأربعين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني على مشروع تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 6/2/1424هـ .

كما وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا .

و ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439-1440هـ.

ونوه عدد من أعضاء المجلس بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتقديم خدمات مثلى متنوعة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة .

كما طرح عدد من الأعضاء عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزز من أدائها .

كما ناقش المجلس خلال جلسته التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني للعام المالي 1439-1440هـ.

وطالب ل.عبدالله السعدون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتركيز على القطاع الخاص ، ودراسة احتياجاته الوظيفية ، وحذف المهن التي لايحتاج لها سوق العمل وتحديث المناهج والاستفادة من المعاهد الناجحة داخل المملكة .

وطالب عضو الشورى د.حسين المالكي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإقامة شراكات التعاون مع الجامعات ومعاهد التدريب لاعتماد الشهادات .

كما طالبت عضو مجلس الشورى د.فوزية أبا الخيل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتشجيع الاستثمار في التدريب المهني والتقني ، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص ، بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل .

وطالب عضو الشورى د.سامية بخاري المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على توفير عدة برامج متنوعة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

وتساءل عضو الشورى د.عبدالله البلوي عن الجهود المبذولة مع وزارة التعليم فيما يخص ادخال المسار المهني ضمن مناهج التعليم العام وإعداد معاييره.

ولاحظ عضو الشورى د.خالد الدغيثر وجود فراغ مستمر في تقديم الكوادر المهنية لسوق العمل مطالباً بوجود تدريب للدارسين والمتدربين في مواقع العمل لاكتساب مهنية أكبر .

و ناقش الشورى مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية و الاقتصادية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية .