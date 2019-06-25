الجيش اليمني يحبط هجوماً للميليشيا في جبهة العقبة بالجوف

الجوف : متابعات

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة العقبة بمحافظة الجوف شمالي شرق اليمن .

وأوضح مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة – قائد اللواء 101 العميد محمد بن راسيه في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت مهاجمة مواقع الجيش في جبهة العقبة

مؤكداً أن قوات الجيش اليمني صدت هجوم الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها .

من جهته، أكد قائد اللواء 110 العميد عبدالعزيز حنكل في تصريح للموقع أن الجيش الوطني اليمني ثابت في مواقعه

ومستعد لصدّ كل المحاولات اليائسة للميليشيا الارهابية لاستعادة أي مواقع خسرتها في وقت سابق .

وفي ذات السياق قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة .