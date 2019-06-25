البرلمان العراقي يحسم ملف حقيبتي الدفاع والداخلية

بغداد ــ رويترز
صوت مجلس النواب العراقي، على منح الثقة لكل من ياسين طه حسن الياسري وزيرا للداخلية، ونجاح حسن علي الشمري وزيرا للدفاع، الأمر الذي قد يمهد لاكتمال التشكيل الحكومي.
كما منح نواب البرلمان ثقتهم لمرشح وزارة العدل فاروق أمين، بينما فشلت مرشحة حقيبة التربية سفانة الحمداني في الحصول على ثقة مجلس النواب.
وكان رجل الدين مقتدى الصدر دعا الكتل السياسية، الأسبوع الماضي، إلى الضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة كاملة في غضون عشرة أيام، محذرا من أن أنصاره سيتخذون موقفا جديدا ما لم يفعلوا ذلك.