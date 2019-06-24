 10.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في السوق السعودية

الرياض – البلاد

تشهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعا متزايدا في الاستثمارات الأجنبية بعد ترقيتها بمؤشر (إم إس سي أي) حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات 10.8 مليار دولار منذ بداية العام.

وأكد تقرير لمعهد التمويل الدولي أن تستمر المملكة في جني نتائج الإصلاحات التي تحققت للسوق المالية وإدراجها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن (تداول) من الممكن أن تجذب استثمارات نشطة بنحو 40 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وذلك بالنظر للوزن النسبي للسوق في مؤشر إم إس سي أي، وقيمة الأصول السعودية المرتبطة بالمؤشر والتي تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار.

وكانت المرحلة الأولى لضم السوق السعودية لمؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة بدأت في مايو الماضي، حيث دشن المؤشر العالمي تلك المرحلة عبر 30 شركة سعودية، تم إدراجها ضمن مؤشره للأسواق الناشئة، فيما ستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس المقبل.

وكانت “إم إس سي آي”، قررت في يونيو من العام الماضي، ترقية السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين، الأولى في 29 مايو 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس المقبل.

وشهدت السوق المالية السعودية مؤخرا حزمة من التغييرات الجوهرية منها تطوير السوق الموازية لزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة ضمن خطة تداول وهيئة السوق المالية لدعم الشركات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر رافدًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني وتمكينها من الإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطط تطوير السوق المالية تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030، التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة.