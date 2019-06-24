“موسم جدة” يقدم عروض الملاكمة العالمية

جدة : البلاد

يبدأ موسم جدة تحت شعار “بحر وثقافة” اعتباراً من 9 ذي القعدة المقبل تقديم عروض الملاكمة العالمية, وذلك ضمن فعالياته وتستضيفها مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتحظى العروض بمشاركة الملاكم العالمي أمير خان الحاصل على لقب بطل العالم لمرتين

وسط منافسات للفوز بلقب دوري الملاكمة العالمي ، الأول والوحيد في العالم الذي ينظمه مجلس الملاكمة العالمي.

وتُعد عروض الملاكمة العالمية, ضمن فعاليات موسم جدة فرصة لعشاق هذه الرياضة

الذين سيستمتعون بعروض الإثارة والتشويق وسط توقعات لحضور مميز وتواجد عدد من الشخصيات الشهيرة في هذا المجال.