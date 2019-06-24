الدولية

مسؤول أميركي: واشنطن تبني تحالفا لحماية الملاحة بالخليج

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1440 هـ      24 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : رويترز

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الإثنين) إن الولايات المتحدة تبني تحالفاً مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج ، بإتاحة المراقبة على كل حركة الشحن.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الآونة الأخيرة وألقيت مسؤوليته على إيران.

وقال المسؤول للصحفيين في طريقه للإمارات إن تحالفاً من الدول سيوفر المواد والمساهمات المالية لبرنامج الإنذار، لكنه لم يذكر تلك الدول بالاسم.

وقال:«يتعلق الأمر بالردع الاستباقي لأن الإيرانيين يريدون الخروج وفعل ما يحلو لهم، ثم القول إنهم لم يفعلوها… نعرف ما فعلوا».

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *