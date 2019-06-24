ماي: الهجوم الحوثي على مطار أبها جبان وطائش

لندن : وكالات

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، تيريزا ماي ، أن “الهجوم الحوثي على مطار أبها جبان وطائش”.

وحول الوضع القائم في المنطقة بسبب سلوك طهران، قالت ماي “إن أولويتنا هي التوصل

إلى حل دبلوماسي لتهدئة التوتر مع إيران”.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن أنه عند الساعة (21:10) بالتوقيت المحلي من مساء الأحد، وقع هجوم إرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.