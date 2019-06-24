عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 8 من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني

واشنطن : وكالات

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، أنه تم فرض عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 8 من كبار قادة الحرس الثوري ومليارات الدولارات من الأصول الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين، عقب توقيع الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا

بعقوبات جديدة على إيران، إن استهداف الطائرة المسيّرة لم يكن خطأ إيرانياً بل عملا متعمدا.

وكشف عن أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأضاف أن هذه العقوبات ليست رمزية، مؤكدا أن فرض العقوبات يأتي عادة عقب معلومات استخباراتية لا يمكن الكشف عنها.

وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن بعض العقوبات كانت قيد الإعداد وأخرى جاءت بعد الأنشطة الإيرانية الأخيرة.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران ، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي.