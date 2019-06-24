“صحة جدة” تطلق المرحلة الثانية من “كرت أحمر للضنك 2019”

جدة – ياسر بن يوسف

أنطلق المشروع التثقيفي لحمى الضنك بمحافظة جدة تحت مسمى ” مشروع كرت أحمر للضنك 2019 ” في مرحلته الثانية ، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة و وزارة البيئة و المياة و الزراعة ، و الذي تستمر فعالياته حتى نهاية العام الحالي .

و أوضحت مديرة إدارة نواقل المرض و الأمراض المشتركة بالصحة العامة الدكتورة سهى آل هزاع بأن جهود مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك تأتي في إطار الخطة الشاملة التي وجه بها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز لتعزيز الجانب التوعوي و الوقائي و دعمه المتواصل لبرامج التوعية و التثقيف الصحي ، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف عشرة أحياء بالمحافظة نظراً لما تمثله من كثافة سكانية مع كبر مساحتها جغرافياً ، بالإضافة إلى تكثيف التثقيف في عدد من المدارس و المساجد و المجمعات التجارية .

و بينت الدكتورة سهى أن المشروع يهدف إلى رفع نسبة المعرفة الصحية لدى سكان محافظة جدة بمرض حمى الضنك ، و تعريف المجتمع بالممارسات الخاطئة و الوقائية اللازمة للحد من بؤر توالد البعوض الناقل للمرض ، بالإضافة إلى حصر البؤر المرصودة و معالجتها ، حيث قامت الفرق الميدانية المشتركة في المرحلة الأولى بزيارة المنازل في الفترة المسائية من بعد صلاة العصر وذلك للقيام بأعمال التثقيف الصحي، الاستكشاف الحشري ، والمكافحة الحشرية.

اضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات التثقيفية في المدارس مع تنظيم الفعاليات في عدد من المراكز التجارية و أماكن التجمعات السكانية و العمالية ، بالإضافة إلى التركيز على التثقيف عن حمى الضنك في خطب الجمعة بالمساجد .

و أسهم تعاون الجهات المعنية المشاركة في الحملة في إنجاح هذه الحملات في المرحلة الأولى ، و تسهيل مهام الفرق المشتركة بين الجهات المعنية في هذه البرامج بشكل كبير .