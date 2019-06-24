“الشورى” يوافق على نظام “المنافسات والمشتريات الحكومية”

البلاد – متابعات

وافق مجلس الشورى ، في جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على مشروع “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.

كما ناقش المجلس مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات.

وناقش الشورى خلال جلسته التقريرالسنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439-1440هـ .

واقترح عضو الشورى أ.خليفة الدوسري على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الاستفادة من المواصفات والمقاييس العالمية بالتعاون مع المختبرات والشركات الدولية بالخارج.

وطالب عضو الشورى أ. محمد المزيد بمضاعفة التنسيق والجهد بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الجمارك للحد من استيراد السلع المقلدة والمغشوشة .

وقال عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح خلال الجلسة : ينبغي على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة توضيح موقع إدارة المخاطر من إدارة المراجعة الداخلية والعلاقة بينهما وذلك لان المراجعة الداخلية الفاعلة تٌبنى على دراسة جيدة للمخاطر في الوحدات الحكومية .

وطالب عضو الشورى أ.اسامه الربيعة بالتأكيد على ما يتعلق بما تقوم به الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اللجنة التوجيهية المتعلقة بحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة ودعمها .

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية و وزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

كما وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ( الإدارة العامة للتحريات المالية ) و المفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .