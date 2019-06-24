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أكد أن مطار أبها قُصف بصاروخ كروز إيراني

التحالف: مليشيا الحوثي تتعمد استهداف المدنيين بالسعودية

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1440 هـ      24 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي الاثنين، إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل السعودية.

وأكد المالكي في مؤتمر صحافي، أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو من نوع “كروز يا علي” الإيراني ، منوها إلى أن الأعمال العدائية الحوثية تقوض اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن الميليشيات الحوثية تلقت أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب.

لافتا إلى أن طائرات أبابيل التي يستخدمها الحوثيون دليل على تزويد الإيرانيين لهم بالأسلحة.

ولفت إلى أن الميليشيات تتخذ من المواقع السكنية مقار لتفخيخ الطائرات المسيرة.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن تم تعويض 116 حالة للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن.

صحيفة البلاد

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