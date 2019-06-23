مقتل قيادات حوثية في جبهة رازح..والمليشيات تحتجز المساعدات

جدة ــ وكالات

اعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا بالأجواء اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.

وأوضح المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.

يأتي ذلك فيما واصلت الميليشيا الانقلابية، احتجاز أربع شاحنات محملة بمحاليل خاصة بمركز الغسيل الكلوي، في الجمرك الذي استحدثته العام الماضي، في المدخل الجنوبي لمدينة إب وسط اليمن والخاضعة لسيطرتها.

وأفادت مصادر محلية بان الميليشيا الانقلابية واصلت احتجاز أربع شاحنات دوائية إغاثية قادمة من عدن، محملة بمحاليل خاصة بمركز الغسيل الكلوي التابع لهيئة مستشفى الثورة بمدينة إب. وبحسب المصادر، فقد وصلت الشاحنات قبل أسبوع إلى محافظة إب، واستقر بها الحال في حوش الجمارك بمنطقة ميتم، ولم يتم الإفراج عنها حتى اللحظة، حيث تطالب الميليشيات بمبالغ مالية للإفراج عنها.

وحذر مراقبون من تعرض هذه المحاليل للتلف، خصوصا في ظل بقائها تحت الشمس، داعيين إلى ضرورة قيام المستشفى بالإجراءات اللازمة للإفراج عن الشاحنات حتى لا تنتهي، خصوصا في ظل معاناة مرضى الفشل الكلوي في المحافظة.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن الخميس تعليقاً جزئياً لعمليات تقديم المساعدات الغذائية في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في اليمن.

وقال بيان نشره البرنامج على موقعه الرسمي،”وفي هذه المرحلة، وبدعم من جميع هيئات الأمم المتحدة، قررنا تعليق أعمالنا في مدينة صنعاء مما سيؤثر على حوالي 850 ألف شخص”. وحذر مدير البرنامج ديفيد بيزلي، في إحاطته لمجلس الأمن الاثنين الماضي، من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً هذا الأسبوع بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وعلى صعيد العمليات الميدانية افاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمينة بمقتل القيادي الحوثي عبدالله صالح ساري و8 من مرافقيه في غارة لتحالف دعم الشرعية.

وفى جبهة تعز اكدت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” مقتل سبعة عناصر من ميليشيات الحوثي بينهم ثلاثة قادة في مواجهات مع الجيش الوطني.

وذكرت الوكالة أن المواجهات في جبهة الأمن المركزي أدت إلى مقتل قائد مليشيا الحوثي المدعو “أبو علي”، وخبير المتفجرات أحمد الضلعي.

وفي محافظة صعدة معقل الانقلاب سيطر الجيش الوطني على تبة “القد” وأجزاء واسعة من “جبل الحصن” في مديرية رازح غرب المحافظة.

أما محافظة البيضاء، فتمكنت قوات الشرعية من السيطرة على “منطقة حوران بالكامل وتبة الطيارة ومنطقة سليل وغوال الشعير وغول آل سالم، اضافة الى مناطق نمران والجدعان والهنادية في جبهة قانية.