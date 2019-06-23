معرض “آرت سين” الثلاثي يختتم عروضه في الدمام

الدمام- حمود الزهراني

يسدل الستار غدا على فعاليات المعرض الفني الثلاثي البحريني ” آرت سين ” للفنانات التشكيليات” سارا العرادي، مريم السندي ونوف الرفاعي والذي تستضيفه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، ويعد المعرض تجربة ثلاثية مختلفة ومتنوعة، استمدت روحها من منطلق الأساليب المتنوعة والمدارس المختلفة حيث أعادت الفنانات الثلاث من خلالها طرح أعمالهم بطريقة حداثية معاصرة ترتكز فيها كل تجربة على فكرة و مغامرة مميزة.



حيث تصور سارا العرادي في أعمالها الحالة الأنثوية بمختلف تجلياتها الجمالية معتمدة في تباينها على الفراغ والألوان القوية الواضحة، بينما تخرج نوف الرفاعي من الحالة الإعتيادية للوحة متأثرة في الطابع الإخراجي للعمل ببعض التراث البحريني ومضفية لمسات مختلفة من الحداثة المعاصرة لتخلق تباينا واتصالا مميزا بين عالمين مختلفين، وتأتي أعمال مريم السندي بطريقة مبسطة لبورتريهات بوجوه محددة تختلف في أفكارها وتوجهاتها لتصنع من خلالها عالم أنساني واجتماعي تخرج من خلالها بصور تعبيرية عن مختلف حالاتنا وانشغالاتنا الحياتية والفكرية.

ويأتي هذا المعرض ضمن النشاطات العديدة لجمعية الثقافة والفنون بالدمام والتي تهدف من خلالها إلى الوصول لأطروحات تواكب بها الساحة التشكيلية وتنوعها.