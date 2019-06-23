قالت وسائل إعلام إسبانية إن برشلونة يضع شرطين لعودة نيمار من باريس سان جيرمان مرة أخرى إلى الفريق الكاتالوني.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية في نسختها الإلتكرونية الصادرة اليوم الأحد، فإن إدارة برشلونة متفتحة بشأن عودة نيمار.

اللاعب البرازيلي غادر برشلونة قبل موسمين، مُتجها إلى الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان عبر دفع الشرط الجزائي (222) مليون يورو.

لكن نيمار لم يجد البيئة المناسبة، وفشل مع الباريسيين في الوصول لأدوار متقدمة من أبطال أوروبا، فضلًا عن الإصابات المتتالية.

الأمور تعقدت مع نيمار بتوقيع عقوبتين في الأشهر الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي والفرنسي، بسبب تصرفاته غير الأخلاقية وغير المسئولة.

وما زاد الأمور سوء لنيمار هو استبعاده من تشكيلة البرازيل المشاركة بكوبا أميركا بسبب الإصابة في أحد المباريات الودية.

قبلًا، تعرض نيمار إلى دعوى قضائية من قبل فتاة برازيلية أدعت باغتصابه لها في فندق بالعاصمة الفرنسية باريس منتصف الشهر الماضي.

وهو ما دفع الشركات الراعية له إلى سحب بعض عقود الرعاية وعلى رأسها “ماستر كارد” الراعي الرسمي لبطولة كوبا أميركا.

الأمر الذي يوحي بأن نيمار يعيش فترة من التخبط داخل وخارج الملعب، ومن الصعب أن يستمر مع باريس سان جيرمان.

ومازاد الأمور صعوبة هو تصريح رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي لصحيفة “فرانس فوتبول”، والذي هدد من خلاله نيمار ضمنيًا.

“من لا يُناسبه طريقة العمل في النادي فالباب مفتوح له في أي وقت، يتوجب على جميع اللاعبين تحمل مسئولياتهم”

وأشار تقرير “ماركا” إلى إن نيمار يقترب من برشلونة وإن الفريق وضع شرطين لعودة نيمار إلى الفريق مجددًا.

أول الشروط هو التنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد برشلونة، والخاصة بعدم تحصيله مكافآة تجديد عقده البالغة 36 مليون يورو.

الشرط الثاني لبرشلونة هو تخفيض نيمار لقيمة راتبه السنوي، إذ يتلقى مع باريس سان جيرمان 30 مليون يورو.

ومن الصعب أن ينال راتبًا قريبًا من نجوم الفريق، ميسي و سواريز حال انضمامه مرة أخرى إلى صفوف برشلونة.

من المنتظر أن يشهد الصيف القادم على معارك طاحنة من كبار القارة الأوروبية للظفر بخدمات اللاعب.