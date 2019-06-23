إنجاز ٩٠٪ من مشروع تطوير متنزه الملك فهد

الدمام ــ حمود الزهراني

أنهت أمانة المنطقة الشرقية ٩٠% من أعمال التطوير في متنزه الملك فهد بالدمام، وذلك ضمن الدراسات والخطط التطويرية المعتمدة لمشروع أعمال التطوير التي تنفذها الشركة المطورة للمشروع.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأعمال في الحديقة العامة في المنتزه سيتم الانتهاء منها بعد حوالي شهرين، حيث بلغت نسبة الأعمال المنجزة حتى الآن في حدود 90%.

ولفت الانتباه إلى أن المنتزه سيقدم العديد من الخدمات للزوار التي تتضمن ‏مضمار تزحلق، بحيرة البجع، المسرح الروماني الذي يتسع لأكثر من 4400 شخص، كما يتضمن أكبر شاشة عرض خارجية في المنطقة الشرقية، إضافة إلى المسجد الذي صمم بطريقة جميلة، والمرافق الخاصة للخدمات المحيطة به، وممشى رياضي بطول ١،٥٠٠ متر طولي، وأكثر من 30 لعبة للأطفال موزعة على مساحة الحديقة، وخدمات موزعة على مساحة الحديقة تشمل “دورات مياه، كراسي، مناطق استراحة، وغيرها”، إضافة إلى أكثر من 561 ألف متر مربع من المساحات الخضراء والمواقف والمرافق والجلسات التي جرى تطويرها من قبل الشركة المطورة للمنتزه.