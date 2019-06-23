المحليات

أمانة جدة تستعرض نظام ميثاق الأداء لـ15 بلدية محافظة

صحيفة البلادaccess_time19 / شوال / 1440 هـ      23 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيس اليوم، ورشة “إدارة الأداء” استهدفت 40 موظفاً من 15 بلدية محافظة، بحضور وكيل الأمين لبلديات المحافظات, ومدير عام الموارد البشرية في الأمانة.

وهدفت الورشة إلى شرح نظام ميثاق الأداء وعرض تجربة الأمانة في هذا الجانب

كما تضمنت المحاور استعراض دورة إدارة الأداء والفئة المستهدفة في النظام.

وحققت أمانة جدة السبق في تنفيذ لائحة إدارة الأداء الجديدة بنماذجه، وبناء نظام ميثاق آداء إلكتروني من قبل كفاءات من الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، بهدف توفير أدوات قياس أكثر تطورا لرفع آداء العنصر البشري في الأمانة والبلديات التابعة لها، وذلك وفق توجهات وزارة الخدمة المدنية نحو رفع كفاءة الموارد البشرية في الجهات الحكومية بما يتماشى مع المرحلة القادمة، ويحقق تطلعات القيادة في تحقيق رؤية 2030م.

صحيفة البلاد

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