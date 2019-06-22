43 شركة كورية تنفذ مشاريع كبرى في المملكة

جدة – البلاد

بلغ حجم التبادل التجاري بين بين المملكة وكوريا الجنوبية أكثر من 24.8 مليار دولار، مرتفعا نحو 22 % في السنوات الأخيرة ،ـ وتعد كوريا خامس أكبر شريك تجاري للمملكة.

وارتفع عدد المشاريع السعودية الكورية المشتركة إلى 43 مشروعا، أبرزها مشروعات بناء حوض صناعة السفن بتحالف مع شركة أرامكو السعودية وهيونداي الكورية ويمثل نموذجا للشراكة في التصميم والبناء والإدارة، ومصنع لإنتاج أسطوانات الغاز البلاستيكية، ومشروع مترو الرياض.

ويقدر حجم الاستثمار السعودي المباشر في كوريا بأكثر من 2.05 مليار دولار حتى عام 2018، في حين بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الكورية في المملكة خلال الفترة نفسها نحو 5.42 مليار دولار، 90 في المائة منها في البنية التحتية.

وتعد لجنة (الرؤية الكورية – السعودية 2030) منصة أساسية لاستكشاف إمكانات جديدة للتعاون وادارة المشاريع المشتركة والاستثمارات الكورية في قطاعات صناعية رئيسة في مقدمتها الطاقة والتصنيع، البنية التحتية الذكية، بناء القدرات، والرعاية الصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبدأت جهود الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وكوريا الجنوبية، عقب لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة كوريا السابقة على هامش انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الصين، والتي تم التأكيد من خلالها على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وترتكز الرؤية السعودية الكورية على زيادة برامج التعاون بين البلدين وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تعزيز الروابط التجارية والاستثمارات بين القطاع الخاص في الجانبين ، حيث يحرص البلدان على توسيع الشراكة بما يتجاوز صادرات النفط.