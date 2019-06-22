هواوي تتحدى أمريكا بـ3 هواتف جديدة

البلاد : متابعات

واصلت شركة هواوي الصينية تحديها للحظر الأمريكي المفروض عليها بطرح 3 أجهزة جديدة هي “نوفا 5″ و”نوفا 5 برو” و”نوفا 5 آي” في الصين بنهاية يونيو الجاري، بالإضافة إلى مجموعة شرائح جديدة من طراز “كيرين 810” قياس 7 نانوميتر.

ويأتي إطلاق هذه الأجهزة والشرائح مع استمرار عملاق الاتصالات الصيني في مواجهة مستقبل غير مؤكد خارج الصين بعد أن أوقفت غوغل ترخيصها لها بشأن نظام أندرويد الشهر الماضي، مما يعني أنه من غير الواضح إلى متى ستستمر هذه الهواتف في تلقي تحديثات أندرويد، وفقا لتقارير “غيزمو تشاينا”.

وبحسب سكاي نيوز فإنه من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الهواتف ستتمكن من الوصول إلى متجر تطبيقات “غوغل بلاي”، ومتى يتم طرحها خارج الصين.

ووفقا للتقرير فإنه تم تزويد هاتف “نوفا 5” بشرائح كيرين 810، بينما يحتوي نوفا 5 برو، الأغلى تكلفة، على معالج كيري 980، الموجود في هاتفي هواوي بي 30 برو وميت 20.