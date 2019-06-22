مقتل وإصابة 11 من طالبان في غارات جوية غرب أفغانستان

كابل : وكالات

شنت قوات الأمن الأفغانية غارات جوية على مجمع تابع لأحد قادة حركة طالبان الإرهابية بإقليم فرح غرب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين على الأقل وإصابة خمسة آخرين، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم.

وذكر بيان صادر عن مقر الشرطة في الإقليم أن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية بقرية روكان بمنطقة بوشت-اي-رود.

وفي الوقت نفسه، نفذت قوات الأمن غارات جوية مماثلة في منطقة شارسادا بإقليم جور.

وقال بيان صادر عن مقر الشرطة بإقليم فرح إن الغارات الجوية دمرت مدفع عيار 75 ملليمترا

وقذيفة عيار 82 ملليمترا ودراجتين بخاريتين وموقعا قتاليًا تابعًا لطالبان.

ولم تعلق حركة طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.