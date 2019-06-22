مجموعة العمل المالي تشدد رقابتها على إيران

البلاد : وكالات

وافقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب مواصلة طهران لأنشطة تمويل الإرهاب.

ووفقا لإذاعة “صوت أميركا VOA”، فقد أكدت المجموعة في بيان لها (الجمعة)، أن 36 حكومة

بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية، وافقوا على شرط “زيادة رقابة للفروع

والشركات التابعة للمؤسسات المالية التي يوجد مقرها في إيران”.

وذكرت مجموعة العمل المالي الدولية أنها تشعر بخيبة أمل، لأن إيران لم تتخذ بعد سلسلة

من الإجراءات لمعالجة المخاوف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما حذرت المجموعة من أنها ستعيد فرض تدابير مضادة على إيران إذا لم تسن اتفاقيات باليرمو

ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير FATF بحلول أكتوبر.

وتشمل التدابير المضادة المهددة “تعزيز آليات الإبلاغ ذات الصلة والإبلاغ المنتظم عن المعاملات المالية

وزيادة متطلبات التدقيق الخارجي للمجموعات المالية فيما يتعلق بأي من فروعها الموجودة في إيران”.