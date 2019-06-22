قادة أوروبا يفشلون في اختيار خليفة يونكر

بروكسل ـ وكالات

فشل قادة الاتحاد الأوروبي في اختيار شخصية مقبولة تتولى رئاسة المفوضية خلفا لجان كلود يونكر، ما أدى إلى الدعوة إلى قمة أزمة ستعقد في 30 يونيو الجاري، كما سيتابع القادة الأوروبيون قمتهم بمناقشات حول ميزانية منطقة اليورو.

وكان قادة دول الاتحاد قد اجتمعوا وعددها 28 في بروكسل في مداولات سرية، لم يسمح فيها بحضور المساعدين أو الهواتف، غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن من يجب أن يقود التكتل خلال السنوات المقبلة.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، والذي ترأس القمة في مؤتمر صحفي: “لم يحظ أي مرشح بالأغلبية.. سنلتقي مرة ثانية يوم 30 يونيو”.

ويقود من يشغل المناصب العليا ومن ضمنها رئاسة البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، سياسات التكتل في قضايا السياسات المالية والهجرة وخروج بريطانيا من التكتل والتجارة.

وتعد رئاسة المفوضية الأوروبية “الوظيفة المحورية” في الاتحاد، إذ تعمل كجهة رقابية على المنافسة وتشرف‭‭‭ ‬‬‬على ميزانيات الدول وتقترح سياسات بشأن تغير المناخ والقواعد المتعلقة بالتكنولوجيا وأمور أخرى، بينما تكافح الدول الأعضاء لمواجهة تحديات داخلية وخارجية.

وقال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الذي تنتهي ولايته في آخر أكتوبر: “تغمرني سعادة أكيدة وأنا ألاحظ أنه ليس سهلا استبدالي”.

وتحتدم المنافسة بين مركزي القوى برلين وباريس بشأن من يحق له تولي قيادة المفوضية ففي الوقت الذي زكت فيه المستشارة الألمانية ميركل مواطنها مانفريد ويبر نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة لعرقلة ترشح ويبر لافتقاره للخبرة في العمل الحكومي.

وقال ماكرون، إنه لم يحصل أي من المرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية على التأييد الكافي من الزعماء الأوروبيين المجتمعين في بروكسل.

وأشار دبلوماسيون إلى إنه قد تجري ترضية ويبر برئاسة البرلمان الأوروبي، أو أن يكون نائبا لرئيس المفوضية القادم.