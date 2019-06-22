النفط يحافظ على مكاسبه

سنغافورة – وكالات

شهد خام برنت تراجعا طفيفا، لكنه حافظ على مكاسبه الأخيرة؛ حيث استقر عند 64.25 دولار للبرميل. فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.28 % إلى 56.90 دولار للبرميل.

وقال فيكتور شوم نائب رئيس استشارات الطاقة لدى آي.إتش.إس ماركت في سنغافورة: «الارتفاعات والانخفاضات التي سجلها سعر النفط في الآونة الأخيرة تشير حقيقة إلى حالة عدم استقرار في أسواق النفط (بالنظر) إلى تزايد التوترات الجيوسياسية… والمخاوف من تباطؤ الطلب على النفط؛ بسبب النزاعات التجارية».

وقفزت الأسعار قرابة 6% الخميس، على وقع تصاعد التوترات في الخليج، خصوصاً عقب تأكيد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على حسابه في «تويتر»، أن إيران ارتكبت خطأ جسيماً بإسقاط الطائرة الأميركية.

كما تلقى النفط دعماً من مؤشرات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، في وقت اتفقت أوبك ومنتجون آخرون وبشكل نهائي على موعد الاجتماع لمناقشة تخفيضات الإنتاج.