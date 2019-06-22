الإطاحة بعصابة تخصصت في سرقة عملاء البنوك بالرياض

الرياض : البلاد

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، الإطاحة بعصابة من خمسة سودانيين تورَّطوا في سرقة عملاء البنوك .

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة الرياض المقدم شــاكر بـن سليمان التويجري، في بيانٍ ؛ إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال؛ أسفرت عن القبض على خمسة متهمين من الجنسية السودانية بالعقدين الثالث والخامس من العمر؛ وذلك لتوافر الدلائل على ترصدهم عملاء البنوك الذين ينقلون أموالًا نقدية معهم بعد خروجهم منها ومتابعتهم.

وأضاف المتحدث أن المتهمين الخمسة يسرقون الأموال من المركبات التي تتوقف بأماكن عامة

بعد تكسير زجاج نوافذها، لافتًا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.