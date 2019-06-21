قائدة طائرة سعودية لبنات الوطن: لا تستسلمن للصعوبات

جدة- ياسر بن يوسف

لم تتمكن كابتن طيار ياسمين محمد الميمني من إخفاء مشاعرها وذرفت دموع الفرح، حينما دلفت إلى صالة القدوم في مطار حائل ، ووجدت عددا كبيرا من المهنئين والمستقلبين وهم يحملون باقات الورد تعبيرا عن فرحتهم بنجاحها الباهر في أول رحلة لها على متن إحدى طائرات شركة نسمة .

وتعد الميمنى واحدة من بنات الوطن اللاتي استطعن إثبات وجودهن في آليات الحراك التنموي على كافة الأصعدة ، خصوصا وأن القيادة الرشيدة هيأت للمرأة السعودية كافة مقومات النجاح تمشيا مع الرؤية 2030 .

وعبرت كابتن طيار الميمني عن سعادتها بإحراز لقب كابتن طيار ، مقدمة الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لاهتمامهما ــ حفظهما الله ـــ بفتح مجالات العمل والدراسة والتدريب لأبناء الوطن ، خصوصا وأن الفرد السعودي يعد من آليات الحراك التنموي في الوطن ، داعية كافة أبناء الوطن عدم الاستسلام للعقبات التي ربما تواجههم وأن يكملوا المسير لتحقيق احلامهم وتحقيق رؤية الوطن رؤية ٢٠٣٠ .



وأضافت كابتن طيار الميمني أن المرأة السعودية تصعد بثبات نحو الريادة والمساهمة الفاعلة في المجتمع، نتيجة اطلاق مؤسسات تعليمية ضخمة متخصصة في تعليم المرأة السعودية ونتيجة عمل واجتهاد واثبات ذات، ونتيجة لوعي القيادة السعودية، وتمخض كل هذا الإهتمام في وصول المرأة السعودية لمناصب قيادية ، مؤكدة أن تولي المرأة السعودية منصب وزير وسفير ودخولها مجلس الشورى تأكيد على دعم القيادة لعمل المرأة وإطلاق مواهبها وإبداعاتها ، موضحة ان الوطن يحتاج إلى كل أبنائه ذكوراً كانوا أو إناثاً .

وأضافت الميمني أن القيادة منحت المراة السعودية فرصة في إدارة قطاعات حساسة في الدولة ودخولها مجلس الشوري وعملها كسفير.

ويذكر أن أول رحلة لكابتن طيار الميمني كانت يوم ٦ مايو الماضي وكان في استقبالها كوادر من شركة نسمة ومدير مطار حائل، وتشير السيرة الذاتية لها إلى أنها تلقت دراستها في أمريكا وأصرت منذ طفولتها أن تحقق حلمها بأن تصبح كابتن طيار واستطاعت بالعزيمة ولالاصرار تحقيق هذا الهدف لخدمة بلدها.