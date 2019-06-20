البلاد : متابعات

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن 30968 موظفة سعودية استفدن من برنامجي دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، ودعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، وذلك منذ إطلاق البرنامجين حتى الآن، حيث يهدفان إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

واستفادت 29766 موظفة سعودية من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)

حيث تصدرت منطقة الرياض في أعداد المستفيدات، وبلغن 15714 مستفيدة

وتلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 11970 مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بـ 4988 مستفيدة.

ووصل عدد المستفيدات من برنامج دعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)

إلى 1202 موظفة سعودية، يعمل 428 منهن في منطقة الرياض، كأكثر المناطق استفادةً من البرنامج

وتلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 329 مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بعدد 296 مستفيدة.