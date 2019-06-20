مقتل 17 حوثياً بتعز .. والتحالف يسقط طائرة مسيرة باتجاه المملكة

جدة ــ واس / عدن ــ سبأ

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن نجاح قواته الجوية في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية، تحمل متفجرات بالأجواء اليمنية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيرة” كانت باتجاه الأراضي السعودية.

وأوضح المالكي أن الطائرة تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الانقلابية من محافظة الحديدة، وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة، قبل دخولها المجال الجوي للمملكة.

وأضاف “أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق ستوكهولم، وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ المحافظة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد”.

وشدد على أن هذه الأعمال تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم)، كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد. وبين المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وتحاول الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية، استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، عبر هذه الطائرات المسيرة. وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت السبت الماضي من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها الميليشيا الإرهابية باتجاه أبها.

وفي 15 يونيو، اعترضت القوات الجوية السعودية خمس طائرات بدون طيار مسيّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

إلى ذلك، لقي سبعة عشر عنصرا من الميليشيات مصرعهم، بينهم قياديان ميدانيان، وجرح عشرات آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني، في تعز جنوب غرب اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري أن الجيش الوطني هاجم، مواقعَ الميليشيات في الجبهتين الشرقية والغربية لمدينة تعز، عقب قصف مدفعيٍ عنيف، نتج عنه تدمير آلياتٍ عسكرية ومدافع رشاشة، ومتارس قناصين تابعة للميليشيات.

وأضاف أن ثمانية من عناصر الميليشيات قتلوا خلال مواجهات في جولة القصر شرق المدينة، في حين قتل سبعة آخرون في الجبهة الغربية، بينهم قناصان، وإصابة العشرات جراء القصف المدفعي والمواجهات الدائرة. وأشار المصدر إلى أن اثنين من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية قتلا في كمين نصبه أفراد من الجيش الوطني في ريف حيفان جنوب المدينة، أثناء توجههما إلى جبهات القتال.

هذا فيما أعلن البرلمان العربي، تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران جماعة إرهابية، مطالباً في الوقت ذاته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف المليشيا الانقلابية لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي.

وكلف البرلمان العربي رئيسه بإبلاغ هذا القرار لكل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.

وجاء ذلك القرار بشأن “الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بخليج عُمان”.

وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات قيام المليشيا باستهداف محطتي ضخ نفط بالمملكة باستخدام طائرات “درون” المسيّرة بتاريخ 14 مايو الماضي واستهداف مطار أبها الدولي بتاريخ 12 يونيو الجاري.