“طيران ناس” تشتري 20 طائرة إيرباص بقيمة 9 مليارات ريال

البلاد : متابعات

أعلنت شركة طيران ناس اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لشراء 20 طائرة من نوعي A321XLR و A321LR، بقيمة إجمالية قدرها 9 مليارات ريال لتواكب تطور حركة الملاحة الجوية ، وتم الاتفاق على جدولة استلامها في عام 2023 ، بحضور الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، اليوم خلال معرض باريس الدولي للطيران.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة طيران ناس عايض الجعيد في تصريح له: تعد هذه الصفقة الأبرز من نوعها في المنطقة وتأتي هذه الخطوة لتعزيز إستراتيجية طيران ناس في خططه التوسعية في وجهات طويلة المدى التي تهدف إلى فتح أسواق ومحطات جديدة داخل المملكة وخارجها.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة إيرباص لشراء عدد 20 طائرة من نوعي A321XLR و A321LR ذات المدى التشغيلي الطويل غير المسبوق الذي يصل إلى 8,700 كيلو متر بمدى تحليق يصل إلى 11 ساعة، إضافة إلى كفاءتها التشغيلية واستهلاكها للوقود بشكل أقل بنسبة 30% مقارنة للجيل السابق المنافس لها.

وأضاف أن طيران ناس سيكون من أوائل الشركات المشغلة لهذا النوع من الطائرات في المملكة، من خلال هذه الطلبية للطائرات التي نستهدف من خلالها نقل قرابة 5 ملايين معتمر سنوي بما يحقق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى 30 مليون معتمر سنوي بحلول 2030، إضافة إلى فتح أسواق ومحطات جديدة للمسافرين داخل المملكة وخارجها.

وأوضح أن شركة طيران ناس تعمل على أن تكون شركة متميزة في حضورها ولها مكانتها العالية في المنطقة، مبينًا أنهم أبرموا عام 2017 عقد شراء يصنف كثاني أكبر صفقة من نوعها لشراء 120 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo بمبلغ 32 مليار ريال سعودي، وتسلموا منها طائرتين وخلال الأسبوع المقبل سيتم استلام الطائرة الثالثة التي تعد هي الأولى من نوعها بالمملكة.

ونوه المهنا إلى أن صفقات طيران ناس لشراء الطائرات منذ 2017 م بلغت قيمتها أكثر من 41 مليار ريال ونقلت ما يزيد عن 43 مليون مسافر منذ التأسيس، مما يعطي مؤشرًا ودلالةً واضحة على القوة الاقتصادية المتينة لسوق الطيران السعودي بشكل عام وقطاع الطيران فيه بشكلٍ خاص.

‏وجاء توقيع مذكرة التفاهم لشراء 20 طائرة من شركة إيرباص خلال معرض باريس الدولي للطيران بعد حصول طيران ناس على جائزتين عالميتين من جوائز سكاي تراكس العالمية ، كانت الجائزة الأولى بتحقيق طيران ناس أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط للمرة الثالثة على التوالي، وجائزة أفضل موظفي خدمة طيران في الشرق الأوسط.