تعيين سامورا “مفوضة عامة لأفريقيا”

البلاد : متابعات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا” والاتحاد الإفريقي للعبة الـ “كاف” اليوم تعيين الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا ، “مفوضة عامة لإفريقيا” لستة أشهر، في خطوة تأتي في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري.

وأتى الاعلان المتزامن مع مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، عشية انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر ابتداءاً من الغد حتى 19 يوليو المقبل، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري أبرزها استجواب أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.

وأعلن الاتحادان في بيان مشترك أن أحمد اقترح على اللجنة التنفيذية “القارية” المجتمعة في القاهرة أمس طلب خبرة الفيفا لتقييم الوضع الراهن في الهيئة الإفريقية الحاكمة والمساعدة بشكل قاطع في تسريع تطبيق عملية الإصلاح الجارية، التي تهدف الى ضمان أن الكاف يعمل بشفافية وفعالية مع التزام أعلى معايير الحوكمة”.

وأكد البيان أن اللجنة التنفيذية وافقت بالإجماع على اقتراح الرئيس واتفق الـ”كاف” والـ”فيفا” على تعيين الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا بصفة مفوضة عامة (من الفيفا) لإفريقيا لفترة ستة أشهر، بدءاً من الأول من أغسطس 2019 وحتى 31 يناير 2020، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين”’ إضافة إلى الاتفاق على إجراء “عملية تدقيق شاملة للاتحاد الإفريقي في أقرب فرصة.

وأوضح البيان أن سامورا “ستعمل في شراكة مع الرئيس أحمد وفريقه في مجالات عدة تشمل الحوكمة والإجراءات الإدارية، لضمان فعالية واحترافية كل منافسات الكاف، ودعم النمو وتطوير كرة القدم في كل البلاد ومناطق الكاف , مؤكداً أنها ستحتفظ بمنصبها أمينة عامة للاتحاد الدولي في هذه الفترة، على أن تقوم بتفويض مهامها، وذلك بموافقة من مجلس الفيفا على هذا الإجراء الاستثنائي والموقت.

وانتخب أحمد رئيسا للاتحاد القاري في 2017، متفوقا في الانتخابات على الكاميروني عيسى حياتو الذي حكم الاتحاد لنحو ثلاثة عقود، وواجه خلال ولايته اتهامات بالفساد أيضاً.