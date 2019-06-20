ترمب عن توجيه ضربة لإيران: “ستعرفون قريباً”

واشنطن : وكالات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب ، للصحافيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أميركية مسيرة “ستعرفون قريبا”. مؤكدا أنه لا يستبعد ردا أميركا على الحادثة.

وأضاف ترمب أن إيران ارتكبت خطأ كبيرا، مؤكدا أن الطائرة الأميركية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي.

وقال: “لدينا وثائق على أن الطائرة المسيرة كانت في الأجواء الدولية”.

وأكد الرئيس الأميركي أن الطائرة التي أسقطتها إيران كانت غير مسلحة وتحلق فوق المياه الدولية.

وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، النقيب بيل أوربان، قد أكد إسقاط طائرة درون من قبل إيران في الأجواء الدولية.

وقال في بيان الخميس: “يمكن للقيادة المركزية الأميركية أن تؤكد أن طائرة مراقبة تابعة للبحرية الأميركية أسقطت من قبل نظام صواريخ أرض جو إيراني أثناء تشغيلها في المجال الجوي الدولي، فوق مضيق هرمز في حوالي الساعة 11:35 مساءً بتوقيت غرينتش في 19 يونيو 2019”.