انفجار مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي في الحديدة

البلاد : متابعات

انفجر مستودع أسلحة ، لميليشيات الحوثي ، في أحد الأحياء بمدينة الحديدة غرب البلاد مساء أمس الأربعاء.

ونقلت “العربية” عن مصدر عسكري في المقاومة المشتركة، أن حريقاً اندلع في سوق الحلقة للخضار بمدينة الحديدة، جراء انفجار غامض في أحد مخازن ميليشيا الحوثي.

وأضاف أن انفجارات قوية صاحبت الحريق، من مخزن ذخائر تابع للميليشيا الحوثية

معتبراً أن تعمد الأخيرة تخزين الأسلحة وسط الأسواق الشعبية يكشف استهتارها بحياة المدنيين والأعيان المدنية.

ويشكل هذا الحادث دليلاً إضافياً على أن الميليشيات الحوثية تنتهك بشكل يومي اتفاق إعادة الانتشار وسحب السلاح في الحديدة.