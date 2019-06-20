“العمل” تحقق في واقعة فصل وافد لموظفين سعوديين

البلاد : متابعات

باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التحقيق في بلاغ عن قيام وافد بفصل عدد من السعوديين تعسفياً في إحدى المنشآت.

وأكدت الوزارة إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى ضد وافد من أحد الجنسيات العربية يمارس الفصل التعسفي على الموظفين في إحدى الشركات، قامت الوزارة برصد الحالة، والشخوص على المنشأة للتأكد من صحة ما تم تداوله حول فصل عدداً من الموظفين السعوديين فصلاً تعسفياً والذي يعد مخالفاً لأحكام نظام العمل

وقالت الوزارة أنه اتضح من التحقيق الأولي وجود عدد من المخالفات على المنشأة، وتواصل الوزارة تحقيقاتها في ما تم تداوله.

وأهابت الوزارة بالجميع التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات وذلك عن طريق تطبيق معاً للرصد أو بالاتصال بالرقم الموحد 19911 أو فروع الوزارة.