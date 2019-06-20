المحليات

إخلاء طبي لمسن إماراتي من منطقة نائية عبر طيران الأمن

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1440 هـ      20 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نفذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض فجر اليوم بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، مهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي .

وأفاد طيران الأمن أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغًا بتعرض مواطن إماراتي (كبير بالسن) لأزمة قلبية أدت لتدهور حالته الصحية, وبعد تحديد موقعه اتضح وجوده في منطقة صحراوية نائية، وعلى الفور تم مباشرة الحالة وإخلاؤها جوا من قبل طيران الأمن بوجود طاقم طبي متخصص مرافق للرحلة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم.

صحيفة البلاد

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