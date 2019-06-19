192 مقلعاً عن التدخين في نجران خلال 3 أشهر

نجران : البلاد

أسهم برنامج مكافحة التدخين بنجران في إقلاع 192 مراجعاً عن التدخين، خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، بنسبة بلغت 46,3% من إجمالي المراجعين لعيادات مكافحة التدخين بنجران، الذين بلغ عددهم 414 مراجعاً، وذلك حسب الفئات السنية من سن 15 – 60 عاماً فما فوق.

ونفذ البرنامج 22 فعالية توعوية وتثقيفية وعلاجية وترفيهية استهدفت 5664 مستفيداً

حيث شملت الفعاليات تنفيذ زيارات للعديد من المدارس والإدارات الحكومية بالمنطقة

تم خلالها تنظيم المعارض وإقامة سلسلة من المحاضرات التوعوية للحد من انتشار ظاهرة تعاطي التبغ بجميع أنواعه وأشكاله

إضافة إلى تقديم شرح مفصل عن أسبابه وأضراره وطرق علاجه

والتعريف بالدور الذي يقدمه البرنامج من خدمات علاجية وتوعوية لحث ومساعدة المتعاطي على الإقلاع عن التدخين، لافتةً أنه تم تدريب وتأهيل عدد من الكوادر الصحية في مكافحة التبغ بواقع دورتين استهدفت 53 متدرباً.