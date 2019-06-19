هوك: إيران أكثر ضعفا من أي وقت مضى

حزب الله وضع صناديق تبرعات في البقالات بعد العقوبات

واشنطن : متابعات

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران براين هوك ، الأربعاء إن حملة الضغط القصوى على إيران هدفها حرمان طهران من دعم الأنشطة الإرهابية وجلبها إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف في جلسة استماع عقدت بالكونغرس أن إيران كانت تزيد من أنشطتها الإرهابية قبل فرض العقوبات عليها.

وأكد هوك أن النظام الإيراني أكثر ضعفا من أي وقت مضى، وأن ميزانية إيران العسكرية الأخيرة انخفضت 28 بالمئة.

وأشار هوك إلى أن دعم إيران للحوثيين أطال معاناة الشعب اليمني

وان طهران ساعدت نظام الأسد على قتل مئات الآلاف من المدنيين في سوريا.

ودعا هوك إيران إلى مواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالإرهاب.

وأوضح هوك أن حزب الله يحصل على 700 مليون دولار سنويا من إيران

مشيرا إلى أن العقوبات أسهمت في منع وصول هذه الأموال للحزب الذي أطلق حملات للتبرع في محلات البقالة.

ونوه هوك إلى أن واشنطن قررت تعزيز وجودها العسكري في المنطقة لتشكل ردعا لإيران

ودعا هوك طهران إلى وقف تهديد الملاحة الدولية.