مقتل العشرات في اشتباكات شمال سوريا

إدلب ــ رويترز

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو 45 عنصرا من قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة في اشتباكات عنيفة مستمرة بين الطرفين قرب محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى أن المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة إثر هجوم شنته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل مقاتلة أخرى ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي”.

وتسببت الاشتباكات بمقتل 31 عنصرا من الهيئة والفصائل مقابل 14 من قوات النظام، وفق المرصد.

ومنذ نهاية أبريل الماضي تشهد منطقة إدلب تصعيدا عسكريا، إذ تستهدف الطائرات الحربية السورية والروسية ريف إدلب الجنوبي ووريف حماة الشمالي المحاذي له، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين. وباتت قرى وبلدات شبه خالية من سكانها بعدما فروا جراء القصف العنيف.