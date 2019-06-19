الدولية

مقتل العشرات في اشتباكات شمال سوريا

صحيفة البلادaccess_time15 / شوال / 1440 هـ      19 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

إدلب ــ رويترز

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو 45 عنصرا من قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة في اشتباكات عنيفة مستمرة بين الطرفين قرب محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى أن المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة إثر هجوم شنته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل مقاتلة أخرى ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي”.

وتسببت الاشتباكات بمقتل 31 عنصرا من الهيئة والفصائل مقابل 14 من قوات النظام، وفق المرصد.

ومنذ نهاية أبريل الماضي تشهد منطقة إدلب تصعيدا عسكريا، إذ تستهدف الطائرات الحربية السورية والروسية ريف إدلب الجنوبي ووريف حماة الشمالي المحاذي له، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين. وباتت قرى وبلدات شبه خالية من سكانها بعدما فروا جراء القصف العنيف.

صحيفة البلاد

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